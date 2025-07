Sega rivela alcuni dei prodotti che puoi trovare nel loro nuovo flagship store

HQ

Poco più di una settimana fa vi abbiamo detto che Sega è in procinto di aprire quello che viene descritto come un flagship store a Tokyo. Sarà situato nel centro commerciale Shibuya Parco (dove troviamo anche Capcom Store Tokyo, Jump Shop, Nintendo Tokyo e Pokemon Centre Shibuya), e ora hanno lanciato un sito web che ci permette di dare un'occhiata ad alcuni dei prodotti in palio.

Ma... prima di farlo, lasciateci avvertire quelli di voi che conoscono la vostra storia Sega che può diventare costoso. C'è una buona selezione di merchandising di artisti del calibro di Like a Dragon, Persona, Puyo Puyo, Sega e, naturalmente, un sacco di cose con quel riccio veloce come un laser che tutti amiamo.

Fondamentalmente, dai un'occhiata a tuo rischio e pericolo se pensi di poter resistere all'impulso di fare un volo disperato per Tokyo per lanciare yen dappertutto a Shibuya Parco.

Sì... abbiamo bisogno di uno di ciascuno. Almeno.