Sega rivela il cast vocale inglese di Persona 4 Revival

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Dopo un'attesa estenuante per i fan, Sega e Atlus finalmente avevano notizie da condividere su tutto ciò che riguarda Persona nell'ultima stagione di eventi. Per prima cosa, le aziende giapponesi hanno annunciato ufficialmente Persona 6, ma per aggiungere a questo, Persona 4 Revival è apparso, ha promesso un lancio a febbraio 2027 e ha anche condiviso che ci sarà una diretta dedicata al gioco già domani, 18 giugno.

Ora, per approfondire ulteriormente, il cast vocale inglese di Persona 4 Revival è stato dettagliato. Solo cinque membri del cast principale sono stati confermati, ma questa costituisce la maggior parte delle figure chiave con cui passerai del tempo quando il progetto arriverà all'inizio del prossimo anno.

Ci viene detto che Nazeeh Tarsha sarà il protagonista del "protagonista", essendo uno "studente del secondo anno di liceo che, a causa di sfortunate circostanze con i genitori, è stato mandato a vivere a Inaba nella casa dello zio."

Oltre a questo, Paul Castro Jr. apparirà nei panni di Yosuke Hanamura, un altro liceale locale e il "stratega allegro e premuroso del gruppo". Anne Yatco interpreterà Chie Satonaka, una ragazza del posto che è "una persona calorosa ed empatica con un forte senso della giustizia." Poi c'è Brianna Knickerbocker nel ruolo di Yukiko Amagi, un'altra studentessa che è "l'unica erede di una delle locande più consolidate della città." Infine, Ani Thrash interpreterà Marie, una ragazza misteriosa che "appare distaccata e poco amichevole."

Senza dubbio domani sentiremo parlare di più di ogni personaggio quando si terrà la Persona 4 Revival Broadcast, e tutto questo prima del lancio su PC e console il 18 febbraio.