Sega sembra riportare in vita un altro franchise classico

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Se sei un lettore abituale di Gamereactor, sai senza dubbio che Sega ha lavorato duramente negli ultimi anni per riscoprire il proprio patrimonio. Tutto è iniziato quando hanno annunciato ai The Game Awards 2023 che avrebbero pubblicato nuove voci di serie di videogiochi come Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio e Streets of Rage, e da allora hanno ampliato questa attività con nuove uscite in titoli come Ecco the Dolphin e Virtua Fighter.

Proprio la scorsa settimana hanno annunciato di avere un altro nuovo progetto legato a questo progetto chiamato Sega Universe, di cui ci si aspetta che sentiremo parlare di più nel prossimo futuro.

Ora sembra che un altro classico di Sega stia andando a trovare una nuova vita: Bonanza Bros. È stato originariamente rilasciato nel 1990 nelle sale giochi, ma successivamente è arrivato sia su Master System che su Mega Drive, oltre che su altre piattaforme disponibili all'epoca. Gematsu riporta tramite Bluesky che Sega ha registrato il marchio Bonanza Bros. Golden Heist, che indubbiamente sembra una nuova uscita della serie Bonanza Bros.

L'originale era una sorta di gioco ibrido di rapina/stealth con un focus sulla cooperativa, dove tu e un amico, giocando come Robo e Mobo, evitavate guardie e rubavate oggetti di valore da banche, ville e altri luoghi. Dato il crescente aumento di popolarità dei giochi cooperativi dopo i successi di Hazelight con titoli come It Takes Two e Split Fiction, sembra sicuramente una mossa intelligente cercare di far rivivere questa serie classica e di rilievo.