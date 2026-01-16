Sega si prepara per il 35° anniversario di Sonic

HQ

Sapevamo già che Sonic avrebbe compiuto 35 anni nel 2026, ed è stato il 21 giugno 1991 che ha iniziato subito a spegnersi. Ci aspettavamo tutti che Sega celebrasse l'occasione durante l'anno, anche se non è stato confermato nulla di specifico.

Non è ancora successo, ma ora Sega ha almeno pubblicato un video che rapidamente (alla velocità di Sonic?) passa in rassegna diversi momenti salienti del riccio, dal suo tempo come eroe pixelato bidimensionale alle avventure in tre dimensioni, film, giochi di kart, amici e cartoni animati. Sega ha anche lanciato un sito ufficiale per la celebrazione del 35° anniversario, dove pubblicherà tutto ciò che sta accadendo. Al momento, il sito è piuttosto vuoto, ma almeno possiamo leggere:

"Il 2026 segna il 35º anniversario di Sonic the Hedgehog, una pietra miliare emozionante per una delle icone più leggendarie del gaming e dell'intrattenimento!

Per oltre trent'anni, Sonic ha corso attraverso generazioni e ispirato i fan con la sua velocità impareggiabile, energia inarrestabile e spirito senza paura.

Ora, è il momento di onorare il suo incredibile viaggio e celebrare le innumerevoli avventure del blue blur.

Preparati a rivivere l'entusiasmo dell'eredità di Sonic mentre celebriamo 35 anni di azione senza sosta!

GRAZIE AI NOSTRI FAN"

Incrociamo le dita che venga annunciato un nuovo gioco durante l'anno, con voci su un sequel di Sonic Frontiers, tra le altre cose. Inoltre, probabilmente possiamo contare tranquillamente su altri DLC per Sonic Racing: Crossworlds - e probabilmente non siamo gli unici a pensare che sarebbe fantastico avere una raccolta rimasterizzata di Sonic contenente almeno i titoli Mega Drive e tante curiosità, giusto?