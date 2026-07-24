Sega si sta preparando a un ritorno retrò e punta sia ai vecchi che ai nuovi fan

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Qualche anno fa, Sega ha annunciato che avrebbe ricominciato a esplorare il suo passato e ha rivelato, tra le altre cose, nuovi titoli in franchise come Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio e Shinobi. Da allora, ne sono stati aggiunti altri, tra cui Ecco the Dolphin e Virtua Fighter: Crossroads, e abbiamo persino dato un'anteprima di alcuni giochi, mentre Shinobi: Art of Vengeance è stato effettivamente pubblicato.

Una persona molto entusiasta di vedere le reazioni dei giocatori ai nuovi titoli di Sega è il presidente e COO Shuji Utsumi. In un'intervista a Famitsu, spiega che i giochi sono pensati per attrarre i fan di lunga data di Sega, ma anche per dare ai giocatori più giovani la possibilità di capire perché Sega sia diventata così grande (tradotto tramite Copilot):

"Stiamo attualmente sviluppando titoli come Jet Set Radio e Streets of Rage, che sono già stati annunciati. Non posso ancora condividere dettagli, ma non vedo l'ora di leggerli anch'io. Mi piacerebbe che i fan di lunga data condividessero con noi le loro opinioni sincere. Allo stesso tempo, vorrei che chi non conosce quei giochi vedesse che 'Anche Sega fa giochi simili.' Preserveremo l'essenza di quei titoli classici adattandoli ai gusti moderni."

Crazy Taxi: World Tour sembra essere il prossimo grande titolo Sega ad essere rilasciato. È previsto che uscisca nel 2027, ma non abbiamo ancora ricevuto una data di uscita confermata. Tuttavia, lo sviluppo sembra essere ben avviato, quindi si spera che venga rilasciato abbastanza presto nell'anno.