Sega spera di continuare a collaborare con lo sviluppatore Shinobi Lizardcube in futuro

HQ

Abbiamo assegnato a Shinobi: Art of Vengeance il nostro secondo punteggio più alto l'anno scorso, ed è un'avventura ninja fantastica che dovresti assolutamente provare, soprattutto se sei un fan dei giochi Metroidvania. E forse possiamo sperare in un seguito in futuro.

Dopo il recente DLC Sega Villains Stage (dove puoi affrontare famosi villain Sega come il Dr. Eggman su livelli ispirati al fan-service), lo sviluppo di Lizardcube sul titolo è completo, ma Sega sembra desiderosa di continuare a collaborare con loro. Takashi Terada di Sega ha commentato la collaborazione in un'intervista con IGN, dicendo che vogliono fare di più con Lizardcube in futuro (tradotto con Bing):

"Dato che non abbiamo altri piani per i DLC, 'Sega Villains Stage' segnerà la fine di questo capitolo. Personalmente, mi piacerebbe creare altre cose diverse insieme a Lizardcube, e spero che tu non veda l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro."

Un nuovo Shinobi sarebbe ovviamente un piacere, ma lo studio ha anche sviluppato in passato i rinomati Wonder Boy: The Dragon's Trap e Streets of Rage 4. Si potrebbe quindi immaginare che svilupperebbero qualcosa di più in queste due serie, ma potrebbe ovviamente essere anche qualcosa di completamente diverso - che ne dite del ritorno di Alex Kidd che tanti speravano?

Qual è il tuo progetto Sega dei sogni da Lizardcube?