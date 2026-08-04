Sega sta aprendo un nuovo negozio di punta a Osaka con merchandising esclusivo

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L'anno scorso, Sega ha aperto un negozio ufficiale Sega a Tokyo con merchandising che celebra l'azienda, i suoi franchise di giochi più popolari, la sua storia e Sonic the Hedgehog. A questo è seguito un negozio a Shanghai, e a quanto pare è stato un successo, perché fino a fine luglio hanno annunciato piani per aprire più negozi in Medio Oriente e negli Stati Uniti.

Ma non è tutto. Sega ha ora annunciato su X che sta aprendo anche un negozio Sega nella metropoli giapponese di Osaka. Gran parte della merce sarà senza dubbio la stessa di Tokyo, ma Sega osserva che i visitatori potranno anche aspettarsi "articoli esclusivi disponibili solo a Osaka."

Il negozio Sega si troverà al sesto piano del grande magazzino Parco (Shinsaibashi), con l'inaugurazione prevista per il 2 ottobre. A proposito, il più grande negozio Nintendo del Giappone si trova anche a Osaka, così come Super Nintendo World, e a soli 15 minuti di macchina da Shinkansen troverai Kyoto, sede del Museo Nintendo.

In sintesi: se sei cresciuto con Nintendo e Sega, dovresti assolutamente prenotare un viaggio nella regione del Kansai il prima possibile.