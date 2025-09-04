Segnala: Marvel's Wolverine per ottenere un nuovo trailer al prossimo PlayStation State of Play

HQ

Potremmo presto vedere un nuovo sguardo a Marvel's Wolverine, poiché è probabile che appaia alla prossima presentazione State of Play di Sony, che a quanto pare arriverà verso la fine del mese.

Non abbiamo visto nulla di ufficiale dal gioco Wolverine di Insomniac dal 2021. Naturalmente, ci sono state le fughe di notizie dannose che si sono verificate da allora ad oggi, ma queste non ci hanno fornito una rappresentazione completamente accurata di dove stava andando il gioco all'epoca.

Fonti che hanno parlato con Insider Gaming hanno rivelato che Marvel's Wolverine sarà "quasi certamente" al prossimo evento State of Play, poiché secondo quanto riferito Insomniac ha un trailer pronto per l'uso. Queste stesse fonti hanno anche indicato la fine di settembre come data per il prossimo State of Play.

Non abbiamo ancora idea di quando uscirà il gioco di Wolverine, ma c'è la speranza di una data in arrivo se abbiamo potenzialmente una grande rivelazione da aspettarci. Un po' di gameplay incluso nel nuovo trailer sarebbe sicuramente un piacere, in quanto ci darebbe un'idea di come giocheremo effettivamente Marvel's Wolverine ogni volta che uscirà.