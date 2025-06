Segnala: Stellar Blade 2 arriverà su Nintendo Switch 2

HQ

Nonostante Stellar Blade sia ancora un'esclusiva per console PlayStation 5, e anche questo apparentemente non è destinato a cambiare presto, il futuro potrebbe vedere il suo sequel su una gamma più ampia di console.

Secondo il Playforum.net coreano, lo sviluppatore Shift Up ha acquisito un devkit Switch 2 con l'obiettivo di portare Stellar Blade 2 al sistema successore ibrido. Il rapporto rileva che il lavoro su una versione per la piattaforma è già iniziato e che questo si basa sui piani per espandersi oltre i suoi legami con la sola PlayStation.

Ma non è tutto. Per celebrare Stellar Blade diventando un venditore di tre milioni, Shift Up ha recentemente acquisito 300 Switch 2 unità da regalare ai suoi dipendenti come ricompensa per l'immenso successo del gioco, qualcosa che si pensa sia anche un modo intelligente per assicurarsi Switch 2 stock in anticipo e garantire che i suoi sviluppatori abbiano familiarità con la tecnologia.

Shift Up ha negato qualsiasi piano per un'edizione Switch 2 di Stellar Blade 2, spiegando: "Nulla è stato confermato per quanto riguarda lo sviluppo di Nintendo Switch 2."