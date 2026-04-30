Segnalazione Amazon "non so cosa fare con" James Bond

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Cosa sta succedendo esattamente con il franchise di James Bond? Per un po', sembrava che le cose andassero avanti a un buon ritmo, con un regista e uno sceneggiatore determinati per il progetto, e questi erano due nomi piuttosto noti, rispettivamente Denis Villeneuve e Steven Knight. Ma da quando queste scelte creative sono state prese a fondo, non sembra che siano stati fatti molti progressi significativi sul film, qualcosa su cui un nuovo articolo del Telegraph ha approfondito ulteriormente.

Il rapporto afferma che Amazon non ha un grande piano per il franchise di Bond e che uno scrittore ha detto "nessuno sa cosa stia succedendo". Questo è aggravato dalla mancanza di sceneggiatura da parte di Knight, che viene definita "tutt'altro che pronta", mentre altre figure creative chiave come Villeneuve sembrano più impegnate con altri progetti che a spingere avanti il franchise.

Si menziona persino direttamente che i dirigenti di Amazon MGM Studios sono "stanchi anche solo di pensare al futuro di 007".

Non è certo un quadro positivo dipingere sul futuro di Bond, che sembra essere caduto nel caos dopo la rimozione dei produttori e amministratori di lunga data, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. La cosa peggiore è che non c'è alcun movimento che suggerisca che questo rapporto sia fuori dal segno, dato che No Time to Die ha debuttato nel 2021 e nei cinque anni successivi sono stati fatti pochissimi progressi sul destino di Bond.

Il rapporto include anche una breve dichiarazione di un professore di un studio cinematografico che sostiene di "avere l'impressione di non sapere cosa farne", rendendo la data prevista di anteprima del prossimo capitolo nel 2028 estremamente improbabile.