Segretario Generale dell'ONU: il conflitto tra Israele e Iran potrebbe "accendere un fuoco che nessuno può controllare"

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito venerdì che l'escalation del conflitto israelo-iraniano potrebbe "innescare un fuoco che nessuno può controllare" e ha esortato tutte le parti coinvolte a "dare una possibilità alla pace".

"Questo è un momento del genere", ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Poi, ha osservato che l'escalation del conflitto potrebbe "accendere un fuoco che nessuno può controllare" e ha sottolineato: "Non dobbiamo permettere che ciò accada".

"Alle parti in conflitto, alle potenziali parti in conflitto e al Consiglio di Sicurezza in quanto rappresentante della comunità internazionale, ho un messaggio semplice e chiaro: date una possibilità alla pace", ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.