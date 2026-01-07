Segway amplia la loro serie Navimow di tosaerba robotizzati automatici

HQ

Segway ha lanciato cinque nuove serie, ciascuna rivolta a un caso d'uso specifico e a un terreno specifico, sia in contesti privati che professionali, includendo anche il paesaggistico a livello aziendale.

I modelli 2026 hanno avuto un maggiore focus sulla gestione di pendenze, curve strette e curve, in combinazione con la maggiore agilità e agilità delle macchine.

La Serie X4 è il modello di punta, in grado di girare sul posto con trazione integrale che può affrontare pendenze di 40 gradi e utilizza ruote anteriori indipendenti, oltre a dotare di controllo automatico della trazione e certificazione IPX6.

Il taglio è gestito da un sistema di doppio taglio con 12 lame e motore doppio da 180 Watt, mentre la navigazione viene effettuata combinando tre diversi modi di mappare, promettendo precisione a un singolo centimetro.

La serie i2 AWD è pensata per i prosumers, o "household+", ed è pensata per prati privati problematici con pendenze, aree con molta ombra e terreno irregolare. È dotato dello stesso sistema Xero-turn AWD dell'X4, può gestire pendenze di 24 gradi e può guidare sia su superfici fangose che bagnate.

Il LiDAR i2 è destinato a situazioni "complesse", cioè alberi, angoli, pieni di animali, oggetti da evitare, e dispone di un avanzato LiDAR canner che gira a 200.000 punti al secondo per creare una mappa dettagliata da navigare, e l'utente può personalizzare la mappa o lasciare che la macchina funzioni libera su giardini fino a 1.500m2.

La serie H2 può alternare tre diversi sistemi di posizione per 1 millisecondo, ed è pensata per lavori ad alta precisione che caratterizzano bordi affilati, alberi fitti e luce variabile, che possono confondere alcuni tosaerba robotici. Dispone di un sistema di stabilità per il taglio sulle pendenze.

La serie Terranox è destinata a uso puramente professionale, soprattutto in grandi aree aperte, con un'attenzione particolare all'alta efficienza poiché può gestire fino a 24.000m2, combinata con software per l'uso simultaneo di più macchine

Ogni serie è rivolta a un caso d'uso specifico e a un terreno, sia in contesti privati che professionali, includendo anche il paesaggistico a livello aziendale.

I modelli 2026 hanno avuto un maggiore focus sulla gestione di pendenze, curve strette e curve, in combinazione con la maggiore agilità e agilità delle macchine.