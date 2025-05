Segway Navimow lancia la nuova linea di tosaerba robotizzati che mira a rivoluzionare il lavoro in giardino

HQ

Abbiamo costantemente coperto sempre più tosaerba robotizzati in tutta la rete Gamereactor, motivo per cui è naturale ora puntare la tua attenzione su un nuovo modello da Segway Navimow.

Conosciuta come X3 Series, questa linea è descritta come un gadget senza problemi e senza cavi che sta cercando di "rivoluzionare il modo in cui ci prendiamo cura dei nostri giardini", il tutto incorporando nuove tecnologie ed elementi di intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda ciò che distingue il X3 Series, in un comunicato stampa ci viene detto che utilizza una nuova tecnologia di mappatura per tracciare l'area che deve falciare, che è migliorata con elementi di intelligenza artificiale per garantire che ciascuno dei 10.000 metri quadrati in totale che può coprire sia falciato correttamente. In aggiunta a questo, il tosaerba ha un design e una configurazione completamente privi di core, sistemi intelligenti che gli consentono di affrontare una moltitudine di condizioni atmosferiche, controllo multizona, migliori prestazioni fuoristrada, una lunga durata della batteria e persino un tempo di configurazione totale che Segway Navimow dichiara di raggiungere un massimo di soli 15 minuti.

Perfetto per giardini piccoli e grandi, il X3 Series è disponibile in una varietà di modelli e dimensioni, con un prezzo di partenza di £ 2.199 / € 2.499 ed è disponibile per l'acquisto oggi.

