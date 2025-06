Sei arrestati dopo un violento incidente nei pressi dell'ambasciata iraniana a Londra La polizia sta indagando su un grave alterco avvenuto durante una protesta nei pressi della missione diplomatica iraniana.

Le autorità di Londra hanno arrestato venerdì sei persone sospettate di aver causato gravi lesioni a seguito di segnalazioni di un alterco in un luogo vicino all'ambasciata iraniana a Londra.



Ecco cosa sappiamo finora:



La polizia metropolitana ha dichiarato in una dichiarazione: "Due uomini sono stati curati per le ferite riportate sulla scena e sono stati portati in ospedale per ulteriori cure dal London Ambulance Service".



"La polizia ha transennato l'area mentre si svolgono le indagini iniziali".



Hanno aggiunto: "Sei uomini sono stati arrestati con l'accusa di lesioni personali gravi - rimangono in custodia della polizia".



Un portavoce del London Ambulance Service ha dichiarato: "Siamo stati chiamati alle 9.56 di oggi (20 giugno) per segnalazioni di un'aggressione a Princes Gate, SW7".



"Abbiamo inviato una serie di risorse sulla scena, tra cui equipaggi di ambulanze, paramedici in auto di risposta rapida e la nostra unità di risposta tattica".



"Abbiamo curato due pazienti sul posto e ne abbiamo portato uno in ospedale e uno in un importante centro traumatologico".

L'incidente è avvenuto alla Porta del Principe, un luogo associato all'attività diplomatica, durante quella che i rapporti locali descrivono come una protesta contro il governo iraniano. Due persone hanno avuto bisogno di cure ospedaliere dopo essere state ferite. L'attacco arriva mentre il conflitto israelo-iraniano si intensifica. London.UK.8 novembre 2024.Ambasciata iraniana in allerta dopo il complotto di Trump // Shutterstock