Sei atleti sono stati nominati per il 99 Club di Madden NFL 27

Tra un paio di settimane, il prossimo capitolo della serie di videogiochi Madden NFL arriverà. La data di lancio è prevista per il 13 agosto, ma ci saranno tre giorni di Early Access a partire dal 10 agosto per chi otterrà la Deluxe Edition o il pacchetto MVP.

Con il lancio che si avvicina, EA ha iniziato a condividere le informazioni ufficiali sulle valutazioni dei giocatori per il capitolo di quest'anno della serie, con sei giocatori finora rivelati appartenere all'illustre "99 Club". In una partita Madden NFL, 99 è il punteggio più alto che un giocatore può raggiungere, il che significa che coloro che esordono con questo punteggio sono spesso considerati i migliori giocatori della stagione precedente dello sport.

Per chi si chiedesse, l'atleta di copertura Caleb Williams non è stato selezionato, anzi nessun giocatore dei Chicago Bears si unisce a questa squadra, ma ci sono due Los Angeles Rams, più un giocatore ciascuno dei Cincinnati Bengals, Seattle Seahawks, Buffalo Bills e Arizona Cardinals. Vedi la lista qui sotto.



Ja'Marr Chase - Cincinnati Bengals



Jaxon Smith-Njigba - Seattle Seahawks



Josh Allen - Buffalo Bills



Matthew Stafford - Los Angeles Rams



Myles Garrett - Los Angeles Rams



Trey McBride - Arizona Cardinals



Puoi vedere le valutazioni specifiche di ogni giocatore andando qui, con ulteriori informazioni sulle valutazioni che verranno rivelate nei prossimi giorni.