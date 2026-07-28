Sei atleti sono stati nominati per il 99 Club di Madden NFL 27
I giocatori con il miglior punteggio per il prossimo capitolo della serie sono stati confermati.
Tra un paio di settimane, il prossimo capitolo della serie di videogiochi Madden NFL arriverà. La data di lancio è prevista per il 13 agosto, ma ci saranno tre giorni di Early Access a partire dal 10 agosto per chi otterrà la Deluxe Edition o il pacchetto MVP.
Con il lancio che si avvicina, EA ha iniziato a condividere le informazioni ufficiali sulle valutazioni dei giocatori per il capitolo di quest'anno della serie, con sei giocatori finora rivelati appartenere all'illustre "99 Club". In una partita Madden NFL, 99 è il punteggio più alto che un giocatore può raggiungere, il che significa che coloro che esordono con questo punteggio sono spesso considerati i migliori giocatori della stagione precedente dello sport.
Per chi si chiedesse, l'atleta di copertura Caleb Williams non è stato selezionato, anzi nessun giocatore dei Chicago Bears si unisce a questa squadra, ma ci sono due Los Angeles Rams, più un giocatore ciascuno dei Cincinnati Bengals, Seattle Seahawks, Buffalo Bills e Arizona Cardinals. Vedi la lista qui sotto.
- Ja'Marr Chase - Cincinnati Bengals
- Jaxon Smith-Njigba - Seattle Seahawks
- Josh Allen - Buffalo Bills
- Matthew Stafford - Los Angeles Rams
- Myles Garrett - Los Angeles Rams
- Trey McBride - Arizona Cardinals
Puoi vedere le valutazioni specifiche di ogni giocatore andando qui, con ulteriori informazioni sulle valutazioni che verranno rivelate nei prossimi giorni.