Sei gemme Toaplan stanno tornando in Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage
Questa raccolta uscirà ad agosto sia per PlayStation 4 che per Switch, e include un livello di difficoltà adatto ai principianti.
Attenzione a tutti i fan degli sparatutto retrò. Clear River Games ha annunciato che pubblicherà una consistente collezione Toaplan entro la fine dell'estate per PlayStation 4 e Switch. Si chiama Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage (conosciuto come Hishou Same! Anche io! Anche io! in Giappone) e sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, con sei classici.
Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage include:
- Hisho Same (Giappone, Arcade)
- Flying Shark (Mondiale, Arcade)
- Sky Shark (Stati Uniti, Arcade)
- Anche io! Anche io! Anche io! (Giappone, Arcade)
- Anche io! Anche io! Anche io! (Giappone, Arcade, versione 2P)
- Fire Shark (Mondiale, Arcade)
Inoltre, il comunicato stampa afferma che Teki-Paki sarà incluso gratuitamente per chiunque abbia già acquistato un gioco Toaplan Arcade Garage. I giochi saranno disponibili anche in versioni diverse, così potrai sperimentare le differenze tra le versioni arcade e Mega Drive, e ci saranno ulteriori DLC disponibili.
Guarda il trailer qui sotto; la data di uscita è il 29 agosto e, per renderla accessibile a tutti, ci saranno diverse modalità tra cui scegliere:
"Oltre all'autentica "Modalità Arcade", che è una fedele ricostruzione del gameplay durissimo dell'originale, entrambi i titoli includono una "Super Easy Mode" che permette anche ai nuovi arrivati del genere di godersi i giochi."