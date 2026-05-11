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Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage

Sei gemme Toaplan stanno tornando in Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage

Questa raccolta uscirà ad agosto sia per PlayStation 4 che per Switch, e include un livello di difficoltà adatto ai principianti.

Attenzione a tutti i fan degli sparatutto retrò. Clear River Games ha annunciato che pubblicherà una consistente collezione Toaplan entro la fine dell'estate per PlayStation 4 e Switch. Si chiama Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage (conosciuto come Hishou Same! Anche io! Anche io! in Giappone) e sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, con sei classici.

Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage include:



  • Hisho Same (Giappone, Arcade)

  • Flying Shark (Mondiale, Arcade)

  • Sky Shark (Stati Uniti, Arcade)

  • Anche io! Anche io! Anche io! (Giappone, Arcade)

  • Anche io! Anche io! Anche io! (Giappone, Arcade, versione 2P)

  • Fire Shark (Mondiale, Arcade)

Inoltre, il comunicato stampa afferma che Teki-Paki sarà incluso gratuitamente per chiunque abbia già acquistato un gioco Toaplan Arcade Garage. I giochi saranno disponibili anche in versioni diverse, così potrai sperimentare le differenze tra le versioni arcade e Mega Drive, e ci saranno ulteriori DLC disponibili.

Guarda il trailer qui sotto; la data di uscita è il 29 agosto e, per renderla accessibile a tutti, ci saranno diverse modalità tra cui scegliere:

"Oltre all'autentica "Modalità Arcade", che è una fedele ricostruzione del gameplay durissimo dell'originale, entrambi i titoli includono una "Super Easy Mode" che permette anche ai nuovi arrivati del genere di godersi i giochi."

HQ
Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage

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