Sei gemme Toaplan stanno tornando in Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage

Attenzione a tutti i fan degli sparatutto retrò. Clear River Games ha annunciato che pubblicherà una consistente collezione Toaplan entro la fine dell'estate per PlayStation 4 e Switch. Si chiama Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage (conosciuto come Hishou Same! Anche io! Anche io! in Giappone) e sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, con sei classici.

Flying Fire Shark: Toaplan Arcade Garage include:



Hisho Same (Giappone, Arcade)



Flying Shark (Mondiale, Arcade)



Sky Shark (Stati Uniti, Arcade)



Anche io! Anche io! Anche io! (Giappone, Arcade)



Anche io! Anche io! Anche io! (Giappone, Arcade, versione 2P)



Fire Shark (Mondiale, Arcade)



Inoltre, il comunicato stampa afferma che Teki-Paki sarà incluso gratuitamente per chiunque abbia già acquistato un gioco Toaplan Arcade Garage. I giochi saranno disponibili anche in versioni diverse, così potrai sperimentare le differenze tra le versioni arcade e Mega Drive, e ci saranno ulteriori DLC disponibili.

Guarda il trailer qui sotto; la data di uscita è il 29 agosto e, per renderla accessibile a tutti, ci saranno diverse modalità tra cui scegliere:

"Oltre all'autentica "Modalità Arcade", che è una fedele ricostruzione del gameplay durissimo dell'originale, entrambi i titoli includono una "Super Easy Mode" che permette anche ai nuovi arrivati del genere di godersi i giochi."