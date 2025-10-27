Gamereactor

Sei illuso se non sei d'accordo con la prima scelta in Age of Sigmar's Miniature of the Decade

Il re dei ghoul Ushoran è in cima alla lista, il che significa che tutti noi siamo caduti nelle sue grandi illusioni.

Dato che sono passati dieci anni da quando si è formato Mortal Realms e Age of Sigmar è stato presentato a tutti noi, Games Workshop ha deciso di lasciare che i suoi fan scegliessero le miniature ufficiali del decennio. Poiché Age of Sigmar ha molti modelli splendidi e dettagliati tra cui scegliere, la battaglia è stata comprensibilmente feroce.

Beh, tranne che per il primo posto, che è stato decisamente riservato a Ushoran, il Mortarch dell'Illusione. Il re dei ghoul ha tanti titoli quanti ne ha la maggior parte di noi, e la macabra carcassa di un signore non morto ha impressionato i fan sin dal suo debutto.

C'è molto carattere nel modello di Ushoran. Dal suo mantello di teste umane alla sua posa che abbassa la mano in modo da poter baciare i suoi anelli, si sente regale anche se il suo aspetto rimane macabro. Una scelta di spicco tra i successi di Age of Sigmar.

L'elenco completo dei primi 10 può essere individuato di seguito e sulla pagina della community di Warhammer. C'è una buona divisione tra mini e fazioni rappresentate, e sorprendentemente l'elenco non è dominato dai ragazzi manifesto, gli Stormcast Eternals. Ottengono solo una voce nella lista al 10° posto, superando a malapena i Mangler Squigs.

  • 10 - Ionus Cryptborn

  • 9° - Morathi-Khaine

  • 8 - Alarielle la Regina Eterna

  • 7° - Araldo della decadenza

  • 6° - Lord Kroak

  • 5° - Vizzik Skour

  • 4° - Principe Vhordal

  • 3° - Archaon Everchosen

  • 2° - Be'lakor, il Maestro Oscuro

  • 1° - Ushoran

