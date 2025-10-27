Sei illuso se non sei d'accordo con la prima scelta in Age of Sigmar's Miniature of the Decade
Il re dei ghoul Ushoran è in cima alla lista, il che significa che tutti noi siamo caduti nelle sue grandi illusioni.
Dato che sono passati dieci anni da quando si è formato Mortal Realms e Age of Sigmar è stato presentato a tutti noi, Games Workshop ha deciso di lasciare che i suoi fan scegliessero le miniature ufficiali del decennio. Poiché Age of Sigmar ha molti modelli splendidi e dettagliati tra cui scegliere, la battaglia è stata comprensibilmente feroce.
Beh, tranne che per il primo posto, che è stato decisamente riservato a Ushoran, il Mortarch dell'Illusione. Il re dei ghoul ha tanti titoli quanti ne ha la maggior parte di noi, e la macabra carcassa di un signore non morto ha impressionato i fan sin dal suo debutto.
C'è molto carattere nel modello di Ushoran. Dal suo mantello di teste umane alla sua posa che abbassa la mano in modo da poter baciare i suoi anelli, si sente regale anche se il suo aspetto rimane macabro. Una scelta di spicco tra i successi di Age of Sigmar.
L'elenco completo dei primi 10 può essere individuato di seguito e sulla pagina della community di Warhammer. C'è una buona divisione tra mini e fazioni rappresentate, e sorprendentemente l'elenco non è dominato dai ragazzi manifesto, gli Stormcast Eternals. Ottengono solo una voce nella lista al 10° posto, superando a malapena i Mangler Squigs.
- 10 - Ionus Cryptborn
- 9° - Morathi-Khaine
- 8 - Alarielle la Regina Eterna
- 7° - Araldo della decadenza
- 6° - Lord Kroak
- 5° - Vizzik Skour
- 4° - Principe Vhordal
- 3° - Archaon Everchosen
- 2° - Be'lakor, il Maestro Oscuro
- 1° - Ushoran