Sei illuso se non sei d'accordo con la prima scelta in Age of Sigmar's Miniature of the Decade

Dato che sono passati dieci anni da quando si è formato Mortal Realms e Age of Sigmar è stato presentato a tutti noi, Games Workshop ha deciso di lasciare che i suoi fan scegliessero le miniature ufficiali del decennio. Poiché Age of Sigmar ha molti modelli splendidi e dettagliati tra cui scegliere, la battaglia è stata comprensibilmente feroce.

Beh, tranne che per il primo posto, che è stato decisamente riservato a Ushoran, il Mortarch dell'Illusione. Il re dei ghoul ha tanti titoli quanti ne ha la maggior parte di noi, e la macabra carcassa di un signore non morto ha impressionato i fan sin dal suo debutto.

C'è molto carattere nel modello di Ushoran. Dal suo mantello di teste umane alla sua posa che abbassa la mano in modo da poter baciare i suoi anelli, si sente regale anche se il suo aspetto rimane macabro. Una scelta di spicco tra i successi di Age of Sigmar.

L'elenco completo dei primi 10 può essere individuato di seguito e sulla pagina della community di Warhammer. C'è una buona divisione tra mini e fazioni rappresentate, e sorprendentemente l'elenco non è dominato dai ragazzi manifesto, gli Stormcast Eternals. Ottengono solo una voce nella lista al 10° posto, superando a malapena i Mangler Squigs.

