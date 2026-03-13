Sei Nazioni 2026: cosa deve succedere affinché Francia, Scozia o Irlanda vincano il trofeo

HQ

I Sei Nazioni si concludono domani sabato 14 marzo e, grazie alla vittoria della Scozia per 50-40 contro la Francia la scorsa settimana, c'è entusiasmo fino alla fine, con tre nazioni che hanno ancora possibilità di vincere il titolo, anche se la Francia, nonostante abbia perso le speranze per il Grande Slam, resta favorita.

Questi sono i giochi dal quinto turno su 5:

Partite del Sei Nazioni del quinto turno:



Irlanda vs. Scozia, Aviva Stadium: 14:20 GMT, 15:20 CET



Galles vs. Italia, Principality Stadium: 16:40 GMT, 17:40 CET



Francia vs. Inghilterra, Stade de France: 18:10 GMT, 19:10 CET



Attualmente, la Francia guida la classifica con 16 punti e +79 punti di differenza. La Scozia è a pari merito con 16 punti ma +21 punti di differenza, quindi se entrambi vincessero le partite contro Inghilterra e Irlanda rispettivamente, la Francia si aggiudicherebbe il titolo, a meno che gli scozzesi non riescano a ribaltare il loro deficit di differenza punti, cosa molto improbabile.

Se l'Inghilterra sconfigge la Francia (cosa che sembra improbabile) e la Scozia vince l'Irlanda, la Scozia conquista la corona. Le uniche possibilità dell'Irlanda sono che l'Inghilterra batta la Francia e la Scozia. Se l'Irlanda battesse la Scozia e la Francia pareggiasse con l'Inghilterra, la Francia avrebbe comunque conquistato il titolo grazie alla sua differenza punti nettamente superiore (16 punti).