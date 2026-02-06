Sei titoli 2K Games sono giocabili con qualsiasi abbonamento Xbox Game Pass questo fine settimana

HQ

Come forse sapete, Microsoft offre da anni diversi titoli scaricabili ogni fine settimana, che di solito possono essere giocati gratuitamente senza restrizioni o costi aggiuntivi per chiunque abbia un abbonamento Game Pass (tutti i livelli) e una Xbox, tramite un programma chiamato Free Play Days. Quando ci sono giochi particolarmente validi disponibili, di solito ne parliamo e questo è esattamente quello che hanno questa settimana.

Questa settimana offrono sei giochi 2K attuali, tutti meritevoli di essere provati.

Ecco la programmazione per la settimana:



NBA 2K26



PGA Tour 2K25



Rischio di pioggia 2



Civiltà VI



Lego 2K Drive



TopSpin 2K25



Ora tutti possono essere scaricati e giocati gratuitamente fino alle 8:00 GMT/9:00 CET di lunedì mattina. Fino ad allora c'è anche una promozione su tutti loro, e se scegli di acquistarne qualcuno, potrai conservare il tuo salvataggio.