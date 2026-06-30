Sekiro: No Defeat sarà disponibile per la visione dal 4 settembre
L'anime basato sul popolare gioco FromSoftware ha la sua data di uscita, almeno in Giappone.
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Sekiro: No Defeat è il prossimo anime basato sull'amato gioco stealth-action di FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice. Sembra seguire la storia del gioco, in cui interpreti uno shinobi che cerca di proteggere il suo signore mentre potenze rivali vogliono rubare il suo potere di resurrezione per sé.
A giudicare dall'ultimo trailer, sembra che passeremo ancora un po' di tempo con Lord Kuro prima che venga portato al Castello di Ashina. Il trailer, pubblicato da Kadokawa in giapponese, potrebbe non fornire molte informazioni ai parlanti solo in inglese, ma ci dice che l'anime Sekiro tecnicamente ha una data di uscita, almeno in Giappone. Arriverà in una tiratura limitata di tre settimane il 4 settembre 2026.
L'idea di una serie anime limitata può sembrare strana, ma immaginiamo che significhi che, dopo le tre settimane, la serie sarà destinata a una distribuzione più ampia. Crunchyroll indica ancora Sekiro: No Defeat come imminente, ma realisticamente dovremmo aspettarci che sia in autunno se dovrà debuttare in Giappone a settembre.