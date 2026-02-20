Sellate e avvisate la vostra cavalliera locale, lo Steam Horse Fest è in diretta

HQ

Tra le enormi promozioni stagionali che organizza ogni anno, dove è quasi certo che circa l'80% della tua wishlist sarà messo in sconto, Steam organizza anche numerose vendite più piccole dedicate a certi generi, temi e altro nel mondo del gaming. Abbiamo visto vendite di cookie clicker, vendite di sim capitalisti, eppure sembra che abbiamo appena raggiunto un nuovo picco con lo Steam Horse Fest.

Non è un segreto il motivo per cui lo Steam Horse Fest è arrivato questa settimana, considerando che dopotutto stiamo celebrando l'Anno Lunare del Cavallo, ma è stato comunque un po' uno shock vederlo in prima pagina in prima pagina nel negozio. È stato anche piuttosto sorprendente vedere quanti giochi dedicati ai cavalli esistano in giro, dal successo del 2025 Umamusume: Pretty Derby a titoli meno noti come Unbridled, Sound of Horses e un mio preferito personale, Rustler (Grand Theft Horse).

Probabilmente il gioco più famoso in cui cavalchi un cavallo - Red Dead Redemption 2 - non è in offerta, ma altri titoli noti sì. The Elder Scrolls V: Skyrim, ad esempio, insieme a The Elder Scrolls IV: Oblivion e The Witcher 3: Wild Hunt, hanno al momento uno sconto. Questi sconti non sono legati al Horse Fest, per così dire, ma finiscono anche il 23 febbraio, quindi facciamo finta per dare un po' di prestigio in più allo Steam Horse Fest.