Sembra che alla fine potrebbe esserci un Super Nintendo Land nel Regno Unito

Per l'europeo che vuole visitare The Wizarding World of Harry Potter o Super Nintendo Land, sarà un affare piuttosto costoso. Si trovano presso gli Universal Studios e si trovano principalmente in Giappone (Osaka) e negli Stati Uniti (Los Angeles e Orlando).

Ma... Presto potrebbe diventare più facile. Variety scrive che Comcast NBCUniversal ha annunciato l'intenzione di costruire un parco universale nel Regno Unito. Il CEO di Comcast, Mike Cavanagh, commenta:

"Questo è un momento speciale e storico per la nostra azienda, poiché continuiamo ad accelerare la traiettoria di crescita del nostro business dei parchi a tema e a deliziare il pubblico di tutto il mondo. L'impareggiabile narrazione e l'innovazione tecnologica che l'incredibile team di Universal Destinations & Experiences porta in vita è un complemento perfetto per le arti creative britanniche e le industrie del turismo".

Purtroppo, ci vuole un po' di tempo per costruire queste gigantesche attrazioni e questo parco universale britannico non aprirà fino al 2031, se tutto va secondo i piani.