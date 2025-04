Sembra che altri classici di Activision siano diretti su Game Pass

HQ

Microsoft non è stata molto veloce nei suoi sforzi per portare l'enorme libreria di Activision Blizzard a Game Pass, ma ora sembra che tre nuovi giochi siano in cantiere. Pure Xbox nota che le pagine Microsoft Store per Call of Duty: World at War, Call of Duty: Infinite Warfare e Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ora hanno banner etichettati come "inclusi in Game Pass".

Nessuno di loro è stato ancora confermato, ma a metà mese Microsoft di solito annuncia cosa possiamo aspettarci dalla seconda metà, ed è innegabilmente metà aprile in questo momento. Un'ipotesi ragionevole è che questi titoli e altri saranno presentati per Game Pass la prossima settimana.