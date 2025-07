Sembra che Fire Emblem stia per avere un sequel

HQ

Che Nintendo stia lavorando a un nuovo gioco Fire Emblem è una conclusione scontata. La serie è una delle più popolari dell'azienda e l'ultimo capitolo - Fire Emblem Engage - è uscito due anni e mezzo fa. Così... È giunto il momento che venga rivelato qualcosa di nuovo.

Ora c'è un segno molto chiaro che qualcosa è in lavorazione, poiché un dipendente a contratto che ha lavorato presso Nintendo all'inizio di quest'anno ha scritto sul suo profilo LinkedIn di essere stato coinvolto in "The Sequel of Nintendo's SRPG (Tactical role-playing game) on Switch2". Naturalmente, non deve necessariamente essere Fire Emblem, ma non c'è molto altro in Nintendo che si adatti a questa descrizione.

Dopo i lanci di Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, molti si chiedono quali saranno i prossimi grandi titoli di Nintendo. Metroid Prime 4: Beyond è ovviamente una buona scommessa, ma è ovvio che verranno rilasciati più giochi di così.