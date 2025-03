Sembra che la Disney si stia preparando per un nuovo CEO

HQ

Tornando sul trono, Bob Iger della Disney ha trascorso alcuni anni a rimettere in carreggiata finanziariamente il Topo, ma ora sta cercando di passare il testimone a un altro candidato. A quanto pare, le "audizioni" sono già iniziate per coloro che vogliono diventare CEO.

Secondo un rapporto di Bloomberg, la Disney sta attualmente esaminando un candidato interno, poiché con Iger che cerca di dimettersi relativamente presto, non c'è abbastanza tempo per un estraneo per imparare come funzionano le cose alla Disney, soprattutto con la presa unica che ha sui suoi consumatori. Tuttavia, ciò non significa che un estraneo non possa intervenire.

Un candidato interno sembra il più probabile, con il co-presidente dell'intrattenimento Dana Walden e il capo dei parchi Josh D'Amaro che sono i candidati più probabili. Ma nessuno lo sa con certezza, dato che la Disney ha rifiutato di commentare la ricerca di un nuovo CEO.

La precedente successione di Iger è stata accolta con pesanti critiche, poiché si è scontrato con l'ex CEO Bob Chapek al punto da tornare per sostituirlo. Non si sa se Iger riuscirà a gestire meglio le cose questa volta, ma ci sono speranze per una transizione più fluida.

