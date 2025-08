Sembra che la produzione della serie anime Sekiro: Shadows Die Twice potrebbe essere in corso già da ora Kadokawa ha registrato un nome di dominio in Giappone che praticamente conferma che è in arrivo.

HQ Anche se confermati da un po' di tempo, alcuni adattamenti di videogiochi di anime devono ancora fare il salto dal progetto alla carta (o alla celluloide, se capisci cosa intendo). Uno di questi è la serie Ghost of Tsushima e un altro è Sekiro: Shadows Die Twice, anche se quest'ultimo potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Diciamo questo perché un utente di ResetEra di nome vestan ha attirato l'attenzione su un dominio web registrato in Giappone da Kadokawa (la società che possiede non solo gli studi di anime, ma la stessa FromSoftware) ha registrato un sito web chiamato sekiro-anime.jp, lasciando pochi dubbi sulla sua possibile funzione. Anche se questo non significa che riceveremo un annuncio a breve, il fatto che un progetto del genere abbia già un sito web prenotato indica che il lavoro sta procedendo favorevolmente, e forse è un possibile annuncio da vedere ai The Game Awards. Ti aspetti di vedere presto una serie anime Sekiro: Shadows Die Twice ?