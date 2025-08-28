Sembra che la saga di Gears of War continuerà con altri giochi su PlayStation 5

HQ

Oggi è successo qualcosa che sarebbe stato del tutto impensabile solo pochi anni fa... Gears of War: Reloaded è stato rilasciato per PlayStation 5 e sembra che The Coalition non abbia tagliato gli angoli. Secondo Digital Foundry, è essenzialmente buono come la versione Xbox Series X, e se hai un PlayStation 5 Pro, è ancora meglio.

Finora, i giochi di Microsoft hanno venduto incredibilmente bene sulla console di Sony e non sappiamo ancora come andrà il remaster Gears, ma sospettiamo che verranno rilasciati altri giochi della serie. Su cosa ci basiamo su questa affermazione?

Bene, Insider Gaming riporta ora che chiunque prenda il Platinum Trophy per PlayStation 5 può leggere la seguente descrizione: "La tua avventura è finita, per ora... "

Questo sembra confermare che l'avventura continuerà. Se questo significhi ulteriori rimasterizzazioni di Gears of War 2 e Gears of War 3, o se si riferiscano a Gears of War: E-Day (o qualcos'altro) è qualcosa su cui possiamo solo speculare.