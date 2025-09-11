Sembra che l'Atlanta Faze e il Minnesota Rokkr stiano cambiando nome

HQ

All'inizio di oggi, abbiamo riferito del trasferimento e del rebranding del Las Vegas Falcons per diventare il Riyadh Falcons. Si scopre che questo potrebbe non essere l'unico rebranding pianificato per la stagione 2026 Call of Duty League, poiché un paio di marchi sono stati individuati sul United States Patent Trademark Office che suggerisce che anche Atlanta Faze e Minnesota Rokkr vedranno aggiornamenti.

Come notato da Esports Insider, Faze Media Inc., il proprietario di Atlanta Faze, ha presentato un nuovo marchio che ha un logo "Vegas", suggerendo che la squadra sta lasciando Atlanta e si sta dirigendo a Sin City ora che i Falcons hanno lasciato la città.

Allo stesso modo, G Esports Holding GMBH, il proprietario di G2 Esports e Minnesota Rokkr, ha presentato un proprio marchio che mostra un logo per "G2 Minnesota", il che suggerisce che la squadra rimarrà nella città del Nord, ma abbandonerà il marchio Rokkr a favore di un migliore allineamento con la sua società madre generale.

Nessuno di questi è stato ancora confermato, ma sembrano molto probabili e riflettono il cambiamento del Call of Duty League per riflettere più da vicino le varie organizzazioni che possiedono slot piuttosto che avere semplicemente un marchio più oscuro.