Sembra che Lego stia finalmente per avere un set Yu-Gi-Oh

Considerando tutti i set tie-in di Lego finora rilasciati, sembra un po' strano che non abbiamo mai visto Yu-Gi-Oh avere un proprio lotto dedicato di mattoncini di plastica. C'è così tanto potenziale nella serie anime, da un mini Blue Eyes White Dragon a un Lego Millennium Puzzle che le possibilità sono molteplici e sembra che Lego lascerà i fan decidere quale dei set vogliono vedere di più tramite una competizione per realizzare un set Yu-Gi-Oh Lego.

Come pubblicato sul subreddit di Legoleak (e catturato da TheGamer), Lego organizzerà un concorso per far progettare ai fan un set Yu-Gi-Oh che poi potrebbe diventare un vero set Lego. L'idea che presenti deve provenire dagli archi del Regno dei Duellanti o di Battle City dell'anime, quindi sembra che non sia permesso Yu-Gi-Oh GX o cose simili. Solo cose classiche.

Le idee del set devono essere al massimo 2000 pezzi, e si dice che il concorso si svolga da oggi, il 3 febbraio, fino al 10 marzo. È permesso usare personaggi, mostri e/o duelli nelle tue idee, il che forse significa niente dischi di duello Lego o Millennium Puzzle, ma è probabile che presto vedremo ricreare alcuni dei nostri mostri o momenti preferiti dell'anime in forma Lego.

