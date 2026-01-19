Sembra che Marathon verrà lanciato il 5 marzo
Tutto secondo una nuova fuga di notizie, e sembra che Bungie abbia qualcosa in serbo per i fan con una Deluxe Edition.
Sebbene lo sviluppo sia stato problematico, molti attendono ancora con interesse l'uscita di Marathon di Bungie, una serie il cui ultimo gioco è stato il Marathon Infinity trentennale. È stato annunciato tre anni fa, ma ci sono stati continui rapporti di sviluppo problematico con abbandoni, discussioni e una Sony sempre più insoddisfatta.
This year, however, it's finally time, and now it seems that the date has been leaked, with Forbes journalist Paul Tassi writing that it's the real deal. La fonte è un video sulla pagina della community Xbox, condiviso in un post ora cancellato da u/TheJuiceBaba su Reddit, ma ciò che finisce online tende a restare lì, e al momento della stesura puoi guardare il video a questo link.
Pertanto, la maggior parte dei segnali indica che Marathon uscirà il 5 marzo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Per chi desidera qualcosa in più, sarà disponibile anche un Deluxe Edition, e Bungie ha già promesso una demo, quindi speriamo di poterlo provare presto.
Come pensi che se la caverà Marathon ? Sarà la prossima grande novità online, o faticherà a competere nel mondo spietato degli sparatutto multiplayer online?