Sembra che Marathon verrà lanciato il 5 marzo

Sebbene lo sviluppo sia stato problematico, molti attendono ancora con interesse l'uscita di Marathon di Bungie, una serie il cui ultimo gioco è stato il Marathon Infinity trentennale. È stato annunciato tre anni fa, ma ci sono stati continui rapporti di sviluppo problematico con abbandoni, discussioni e una Sony sempre più insoddisfatta.

This year, however, it's finally time, and now it seems that the date has been leaked, with Forbes journalist Paul Tassi‬ writing that it's the real deal. La fonte è un video sulla pagina della community Xbox, condiviso in un post ora cancellato da u/TheJuiceBaba su Reddit, ma ciò che finisce online tende a restare lì, e al momento della stesura puoi guardare il video a questo link.

Pertanto, la maggior parte dei segnali indica che Marathon uscirà il 5 marzo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Per chi desidera qualcosa in più, sarà disponibile anche un Deluxe Edition, e Bungie ha già promesso una demo, quindi speriamo di poterlo provare presto.

Come pensi che se la caverà Marathon ? Sarà la prossima grande novità online, o faticherà a competere nel mondo spietato degli sparatutto multiplayer online?

