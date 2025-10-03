Sembra che Mortal Kombat 1 potrebbe essere diretto su Game Pass

HQ

I titoli Xbox Game Pass per ottobre non sono ancora stati annunciati, ma potremmo già sapere di una delle nuove aggiunte che è all'orizzonte. Come hanno notato diversi giocatori Xbox, ora c'è un banner Game Pass Ultimate nella dashboard, dove Mortal Kombat 1 è chiaramente elencato, l'unica cosa è che non è incluso nell'abbonamento e non è stato nemmeno annunciato.

Sembra improbabile che ci troviamo di fronte a un caso di "graphic designer diventato canaglia" (anche se il fattore umano è qualcosa che non possiamo mai escludere), e i giochi della serie sono stati inclusi in precedenza. Prevediamo quindi che sia solo questione di tempo prima che appaia e delizi i fan affamati dei giochi di combattimento.