Sembra che presto sentiremo molto presto parlare della prossima uscita di Bloodrayne

Bloodrayne è tornata? Beh, sì e no. I fan della Rayne, metà vampira e metà umana, non avranno una nuova uscita o un remake completo delle sue avventure di uccisione dei nazisti, ma avranno le tre esperienze rimasterizzate finora trasformate in un unico disco/cartuccia Nintendo Switch.

Ieri sera, Strictly Limited Games ha rivelato sui social media che dovremmo aspettarci notizie su Bloodrayne domani, cioè oggi, 26 marzo. Dando un'occhiata al sito di SLG, vediamo che hanno già annunciato quello che probabilmente sarà il tema principale delle notizie di oggi, ovvero una Bloodrayne Collection, che presenta i tre giochi rimasterizzati in un unico pacchetto, sia per PS5 che per Nintendo Switch.

Con una data di uscita generale sul sito web per il 2026, immaginiamo che riusciremo a restringere questa scelta a una finestra di uscita o addirittura a una data fissa in seguito. Mentre i fan che hanno già avuto e giocato Bloodrayne, Bloodrayne 2 e Bloodrayne Betrayal potrebbero pensare che non ci sia nulla di nuovo al di fuori di un'esperienza consolidata, questa raccolta include anche extra e funzionalità non presenti in nessuno dei remaster precedenti, quindi dovremo tenere d'occhio la nostra attività.