Sembra che siano stati anni difficili per Paul Atreides nei primi poster di Dune: Part Three

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Dobbiamo ancora aspettare poco meno di nove mesi prima dell'uscita al cinema Dune: Part Three (cioè, se vuoi avere un bambino di Dune, il tempo sta per scadere). La terza parte della trilogia di Denis Villeneuve arriverà questo dicembre, e ieri sera sono stati svelati i primi poster del film, mostrando il cast prima della "conclusione epica".

Abbiamo potuto vedere vecchi preferiti del passato di Dune, come Timothée Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Zendaya, oltre a nuovi volti come Robert Pattinson, Isaach de Bankolé e Anya Taylor-Joy (sì, era nel film precedente ma solo per una ripresa).

Chalamet sembra indossare un trucco pesante intorno agli occhi, mostrando un aspetto più consumato per Paul Atreides. Dune: Messiah, da cui si basa il terzo film, si svolge dodici anni dopo la prima storia, quindi possiamo aspettarci di vedere una versione più matura e matura di Muad'Dib mentre affronta le tribolazioni e le minacce che comportano essere Imperatore. Il primo teaser del film uscirà oggi, alle 16:00 GMT/17:00 CET, in diretta su TikTok.