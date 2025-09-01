Sembra che Sonic e i suoi amici abbiano scuoiato i personaggi Sanrio con nuovi design di peluche

HQ

Sonic si sta incrociando con i personaggi Sanrio per una nuova linea di peluche in arrivo nei negozi entro la fine dell'anno. Sonic, Shadow, Knuckles, Tails, Amy e il Dr. Eggman sono stati tutti rivisitati in modo carino con cappelli che sembrano un po' come se avessero scuoiato i conigli e i gattini che compongono il roster di Sanrio.

Sonic indossa un cappello di Hello Kitty, Amy ha un look da My Melody, Tails e Cinnamoroll stanno collaborando, il cappello di Shadow sembra Hangyodon, Kuromi e Knuckles sono una coppia e il Dr. Eggman ha un accessorio Pompompurin. I modelli sono disponibili come peluche più grandi e mascotte più piccole con una catena di palline da agganciare a una borsa, uno zaino o un altro accessorio.

Sembra che questi peluche saranno disponibili solo in Asia, ma ci sono modi per portare oggetti dall'estero a casa tua se sei disposto a pagare le tariffe extra. A quanto pare altri prodotti saranno rivelati presto, ma questi peluche saranno disponibili solo fino a esaurimento scorte.

