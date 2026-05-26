Sembra che stia arrivando la prima console portatile alimentata dall'IA al mondo

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Come ha riportato Time Extension, il nuovo Pocket Block annunciato da AYANEO promette di essere "Il primo portatile al mondo alimentato da IA". Purtroppo queste funzionalità di IA non sono state spiegate in dettaglio. AYANEO non ha fornito alcuna indicazione sui prezzi, né ha confermato quale chipset utilizzerà. Quindi, a questo punto, non sappiamo molto sul prodotto in sé.

Un altro annuncio è stato l'AYANEO Pocket AIR Mini × Arcade Home Limited Edition, una nuova versione del Pocket AIR Mini. Viene fornito "Pre-caricato con giochi IGS ufficialmente autorizzati".

Ora dobbiamo solo aspettare ulteriori informazioni.