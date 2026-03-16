Sembra che Trilli sia il prossimo in lista per un film live-action Disney

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Disney ama rifare i suoi classici animati e animati al computer, e come abbiamo recentemente riportato, attualmente stanno lavorando duramente a un remake di Rappresentato, oltre a Moana e a un sequel di Lilo & Stitch. Ma ovviamente non è l'unico progetto su cui stanno lavorando, e Deadline riferisce che hanno anche uno spin-off di Peter Pan in lavorazione.

Molto probabilmente senza Peter Pan, però, dato che si concentrerà invece sulla sua piccola amica fatata Trilli. Non è certo la prima volta che sentiamo parlare di questo progetto; la stessa idea era stata riportata dieci anni fa, con Reese Witherspoon considerato per il ruolo principale. Liz Heldens e Bridget Carpenter (Friday Night Lights e Only Murders in the Building) sarebbero coinvolte come sceneggiatrici, ma a parte questo non sappiamo nulla del progetto.

Dopo il successo di Lilo & Stitch, Disney sembra aver puntato di nuovo a remake live-action, quindi sospettiamo che non dovremo aspettare troppo per ulteriori aggiornamenti su questo progetto.

Cosa pensi di un film live-action di Trilli?