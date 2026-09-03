Sembra che un nuovo gioco Lollipop Chainsaw sarà presentato al Tokyo Game Show

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Stiamo appena riprendendoci da tutte le rivelazioni e le notizie dalla Gamescom, ma un altro grande evento è all'orizzonte, con Tokyo Game Show 2026 che si terrà entro la fine del mese. Sappiamo già che un franchise cult sta tornando sui nostri schermi, dato che sembra che un nuovo gioco Lollipop Chainsaw verrà presentato al evento.

Questo è stato mostrato su Twitter/X, dall'account ufficiale del Nuovo Progetto Lollipop Chainsaw. Sappiamo che Dragami Games sta lavorando a un progetto aggiuntivo di Lollipop Chainsaw dallo scorso anno, e c'è anche un anime in produzione. Sembra che ora lo sviluppatore sia finalmente pronto a mostrare un po' di più della prossima avventura di Juliet.

Dopo i festeggiamenti per il compleanno di Giulietta ieri, abbiamo avuto la rivelazione di alcune nuove opere d'arte che mostrano Giulietta con una gonna tipicamente corta e una giacca da letterman. Mani da zombie si alzano tutto intorno a lei, ma sembra che abbia una motosega nuova e lucida pronta a strapparle a pezzi.

Il post sui social media menziona specificamente l'arrivo di Dragami Games al Tokyo Game Show. Lo sviluppatore era presente l'anno scorso, mostrando Lollipop Chainsaw RePOP su Nintendo Switch 2, ma quest'anno sembra che offrirà qualcosa di completamente nuovo.