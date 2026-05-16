Sembra che Xbox abbia cambiato nome in XBOX

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All'inizio di questa settimana, abbiamo riportato che la responsabile di Xbox Asha Sharma si è ripresa a chiedere alla community Xbox tramite i social media se Xbox dovesse forse cambiare il suo nome scritto in XBOX, come è scritto nel logo. Anche se a molti piaceva Xbox, alla fine XBOX ha vinto con un margine schiacciante, e sembra che fosse seria riguardo alla domanda.

Al momento della stesura di questo articolo, Xbox ha cambiato nome in XBOX on X, mentre gli account ufficiali su Bluesky e Threads sono ancora chiamati Xbox. Si spera che questa settimana arrivino qualche chiarimento, ma sembra che in futuro potremmo vedere XBOX in comunicati stampa, presentazioni e altre comunicazioni da parte di Microsoft.

Cosa ne pensi, scriveresti tu stesso per Xbox o XBOX?