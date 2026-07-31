"Sembra una sciocchezza di IA": un nuovo modo per segnalare i post generati da una macchina su LinkedIn

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LinkedIn sta ora aggiungendo un'opzione di segnalazione per i post che "sembrano sciocchezze di AI." Gli utenti possono ora segnalare post che sembrano fortemente generati dall'IA o non autentici, con LinkedIn che nasconde il post dopo la segnalazione e utilizza i feedback per migliorare il proprio feed. Essendo una funzione appena introdotta, e come siamo riusciti a confermare, non è ancora stata tradotta in lingue come lo spagnolo.

Questa mossa fa parte di una più ampia stretta contro i contenuti di bassa qualità di IA su LinkedIn, dove sempre più post "utente" sembrano non essere stati scritti dagli autori originali, umani. LinkedIn afferma di utilizzare nuovi classificatori per rilevare il fallimento dell'IA e ridurre la frequenza con cui questo tipo di contenuti appare nei post suggeriti o nelle reti di utenti esterni. In altre parole, riducendo la loro visibilità.

LinkedIn sta anche cambiando i propri strumenti di scrittura con IA, poiché la piattaforma sta rimuovendo una funzione di "miglioramento" dell'IA che potrebbe riscrivere i post e sostituendola con uno strumento di correzione più leggero progettato per preservare la voce dell'utente. Il tempo dirà dove è meglio tracciare il limite e quanti post veramente umani finiranno per essere influenzati e, al contrario, quante pubblicazioni scritte da macchine riusciranno a sfuggire.

Via: The Verge.