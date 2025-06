Semifinali della Women's Nations League e date: Spagna-Svezia e Francia-Germania

HQ

Il sorteggio per la final four della Women's Nations League si è svolto oggi, anche se le partite non si svolgeranno fino a ottobre 2025. Nel frattempo, si svolgerà il Campionato Europeo UEFA (tra il 2 luglio e il 27 luglio 2025), ma dopo è in palio un altro titolo UEFA, con quattro nazioni in lotta per esso.

Dopo il sorteggio effettuato a Nyon dall'ex nazionale islandese Sara Björk Gunnarsdóttir, queste le date delle semifinali della Women's Nations League:



Germania vs. Francia (24 o 28 ottobre 2025)



Spagna-Svezia (24 o 28 ottobre 2025)



Partita per il terzo posto (28 novembre o 2 dicembre)



Finale (28 novembre o 2 dicembre)



Questa sarà la seconda edizione della Women's Nations League, con la Spagna campione in carica (come nel caso della Nations League maschile, che si concluderà questa domenica tra Spagna e Portogallo).

Ma oltre alle semifinali, ci saranno altre partite per la promozione e la retrocessione. Dopo la fase di campionato, quattro squadre sono state automaticamente retrocesse dalla Lega A, quattro sono state promosse automaticamente dalla Lega B, sei squadre sono state automaticamente retrocesse dalla Lega B e sei squadre sono state automaticamente promosse dalla Lega C.

Ora, le squadre che si sono classificate terze nel girone della Lega A giocheranno contro le quattro seconde classificate della Lega B e le due migliori terze classificate della Lega B giocheranno contro le due migliori seconde classificate della Lega C. Queste partite, a differenza delle semifinali, saranno partite di andata e ritorno e si giocheranno tra il 24 e il 28 ottobre:

Spareggi Lega A/B



Irlanda del Nord vs. Islanda



Finlandia vs. Danimarca



Irlanda vs. Belgio



Cechia vs. Austria



Spareggi di Lega B/C



Cipro vs. Albania



Kosovo vs. Turchia