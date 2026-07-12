Semifinali di Coppa del Mondo: per la prima volta in assoluto, le prime quattro nazioni FIFA sono le prime quattro squadre

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Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Le prime quattro nazioni FIFA secondo la classifica live sono anche le quattro semifinaliste della Coppa del Mondo 2026. È la prima volta nella storia, nelle 23 edizioni della Coppa del Mondo, cosa che tende ad accadere più spesso in altre competizioni, come il tennis, con giocatori classificati e nazioni teste di serie che giocano un ruolo più importante.

L'ordine è cambiato: prima della competizione, l'Argentina era la nazione in classifica più alta, davanti a Spagna, Francia e Inghilterra. Ora, dopo che ogni paese ha giocato sei partite, questo è l'ordine: l'Argentina è stata superata dalla Francia, poiché i punti assegnati per la classifica variano a seconda della squadra che affrontano, il che riflette che l'Argentina ha avuto un percorso teoricamente più facile nei Mondiali rispetto alla Francia...



Francia: 1948,97 punti

Argentina: 1943,47 punti

Spagna: 1934,79 punti

Inghilterra: 1889,42 punti



Ora entriamo ufficialmente nell'ultima settimana della Coppa del Mondo, con solo quattro partite rimaste:

Martedì 14 luglio: Francia vs Spagna — 21:00 CEST / 20:00 BST

Mercoledì 15 luglio: Inghilterra vs Argentina — 21:00 CEST / 20:00 BST

Lo spareggio per il terzo posto si terrà sabato (18 luglio, 22:00 CEST, 21:00 BST), e la finale domenica (21:00 CEST, 20:00 BST).