Semifinali di Coppa del Mondo: per la prima volta in assoluto, le prime quattro nazioni FIFA sono le prime quattro squadre
Mai prima d'ora le quattro migliori squadre (secondo la classifica FIFA) avevano raggiunto le semifinali contemporaneamente.
Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Le prime quattro nazioni FIFA secondo la classifica live sono anche le quattro semifinaliste della Coppa del Mondo 2026. È la prima volta nella storia, nelle 23 edizioni della Coppa del Mondo, cosa che tende ad accadere più spesso in altre competizioni, come il tennis, con giocatori classificati e nazioni teste di serie che giocano un ruolo più importante.
L'ordine è cambiato: prima della competizione, l'Argentina era la nazione in classifica più alta, davanti a Spagna, Francia e Inghilterra. Ora, dopo che ogni paese ha giocato sei partite, questo è l'ordine: l'Argentina è stata superata dalla Francia, poiché i punti assegnati per la classifica variano a seconda della squadra che affrontano, il che riflette che l'Argentina ha avuto un percorso teoricamente più facile nei Mondiali rispetto alla Francia...
- Francia: 1948,97 punti
- Argentina: 1943,47 punti
- Spagna: 1934,79 punti
- Inghilterra: 1889,42 punti
Ora entriamo ufficialmente nell'ultima settimana della Coppa del Mondo, con solo quattro partite rimaste:
Martedì 14 luglio: Francia vs Spagna — 21:00 CEST / 20:00 BST
Mercoledì 15 luglio: Inghilterra vs Argentina — 21:00 CEST / 20:00 BST
Lo spareggio per il terzo posto si terrà sabato (18 luglio, 22:00 CEST, 21:00 BST), e la finale domenica (21:00 CEST, 20:00 BST).