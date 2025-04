Semifinali di Europa League e date dopo l'eroica rimonta del Manchester United Il Manchester United affronterà l'Athletic Club di Bilbao e la squadra norvegese del Bodø/Glimt affronterà il Tottenham.

HQ Il quarto di finale di Europa League tra Lazio e Manchester United sarà ricordato per sempre. Un thriller da nove gol, con cinque gol nei minuti di recupero, un record nelle principali competizioni europee, che ha portato il Manchester United a raggiungere le semifinali e forse a rimediare alla disastrosa stagione nazionale, con un gol di Harry Maguire al 121° minuto che nessun tifoso dello United dimenticherà mai. Ma la verità è che, a differenza dei pronostici quarti di finale di ritorno di Champions League, l'Europa League ha regalato emozioni, con la Lazio che è tornata a Roma nei minuti di recupero e nei minuti di recupero, solo per la risposta di Bodø/Glimt che ha costretto la partita ai calci di rigore pieni di errori da entrambe le parti, che alla fine la squadra norvegese ha vinto. Altrove, l'Athletic Club eliminò facilmente gli scozzesi dei Rangers, mentre l'unica squadra tedesca rimasta, l'Eintracht Francoforte, cadde in casa contro il Tottenham. Pertanto, le semifinali sono decise e si svolgeranno tra due settimane: Semifinali Europa League 2025 Giovedì 1 maggio:



Atletica - Manchester United



Tottenham - Bodø/Glimt

Giovedì 8 maggio:



Manchester United - Athletic



Bodø/Glimt - Tottenham

Raffaele Conti 88 / ShutterStock