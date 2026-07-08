Semifinali di Wimbledon giovedì e venerdì: Zverev e Fery in ATP, Kostyuk e Noskova in WTA

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Tutte le partite dei quarti di finale di Wimbledon sono state giocate, con le semifinali che si giocheranno giovedì 9 luglio per il singolare femminile e il giorno seguente, venerdì, per il singolare maschile. Nella squadra femminile, Marta Kostyuk ha facilmente sconfitto Jasmine Paolini 6-3, 6-2, e successivamente Linda Noskova ha sconfitto Elise Mertens 6-3, 7-5.

Nella squadra maschile, la straordinaria corsa di Arthur Fery, la favola di questa edizione di Wimbledon (il giocatore britannico, 23 anni, era classificato 114 al mondo quando iniziò la competizione come qualificato), continuò dopo aver sconfitto Flavio Cobolli in due set, 6-4, 7-6(4), 6-0; mentre Alexander Zverev ha sconfitto Taylor Fritz anche in due set, 6-4, 6-4, 6-2.

Semifinali Wimbledon 2026 giovedì e venerdì

Semifinali singolare femminile (giovedì 9 luglio)



Coco Gauff vs Karolína Muchová — 13:30 BST / 14:30 CEST



Marta Kostyuk vs Linda Nosková — Non prima delle 16:00 BST / 17:00 CEST



Semifinali singolare maschile (venerdì 10 luglio)