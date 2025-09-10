Semifinali EuroBasket: orari confermati e come guardarle venerdì

HQ

Le final four dell'EuroBasket hanno sfidato tutte le aspettative: niente Serbia, niente Francia, niente Slovenia, niente Spagna. Le quattro migliori squadre della competizione sono Germania, Finlandia, Grecia e Turchia. E hanno un giorno di riposo poiché entrambe le partite si svolgeranno venerdì 12 settembre.

Germania vs Finlandia - 16:00 CET, 15:00 BST

Grecia vs Turchia - 20:00 CET, 19:00 BST

Come guardare le semifinali di EuroBasket 2025

Ecco un elenco di dove puoi guardare le semifinali di EuroBasket 2025, così come la finale e la partita per il terzo posto di domenica.



Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas



Bosnia ed Erzegovina: EON



Cipro: ALPHA CIPRO



Cechia: CT sport



Spagna: Teledeporte



Estonia: TV3 TV6



Finlandia:Nelonen Ruutu



Francia: TMC



Georgia: emittente pubblica georgiana



Germania: Magentasport Basket, RTL



Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS



Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese



Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia



Lettonia: Go3



Lituania: TV3 Lituania



Montenegro: RTCG 2



Polonia: TVP SPORT, RTP2



Slovenia: Šport TV, EON



Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport



Svezia: SVT1



Turchia: S SPORT, TRT SPOR

