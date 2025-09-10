Sport
Semifinali EuroBasket: orari confermati e come guardarle venerdì
Le final four dell'EuroBasket hanno Finlandia, Germania, Grecia e Turchia.
Le final four dell'EuroBasket hanno sfidato tutte le aspettative: niente Serbia, niente Francia, niente Slovenia, niente Spagna. Le quattro migliori squadre della competizione sono Germania, Finlandia, Grecia e Turchia. E hanno un giorno di riposo poiché entrambe le partite si svolgeranno venerdì 12 settembre.
Germania vs Finlandia - 16:00 CET, 15:00 BST
Grecia vs Turchia - 20:00 CET, 19:00 BST
Come guardare le semifinali di EuroBasket 2025
Ecco un elenco di dove puoi guardare le semifinali di EuroBasket 2025, così come la finale e la partita per il terzo posto di domenica.
- Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas
- Bosnia ed Erzegovina: EON
- Cipro: ALPHA CIPRO
- Cechia: CT sport
- Spagna: Teledeporte
- Estonia: TV3 TV6
- Finlandia:Nelonen Ruutu
- Francia: TMC
- Georgia: emittente pubblica georgiana
- Germania: Magentasport Basket, RTL
- Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS
- Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese
- Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia
- Lettonia: Go3
- Lituania: TV3 Lituania
- Montenegro: RTCG 2
- Polonia: TVP SPORT, RTP2
- Slovenia: Šport TV, EON
- Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport
- Svezia: SVT1
- Turchia: S SPORT, TRT SPOR