Semifinali EuroBasket: orari confermati e come guardarle venerdì

Le final four dell'EuroBasket hanno Finlandia, Germania, Grecia e Turchia.

HQ

Le final four dell'EuroBasket hanno sfidato tutte le aspettative: niente Serbia, niente Francia, niente Slovenia, niente Spagna. Le quattro migliori squadre della competizione sono Germania, Finlandia, Grecia e Turchia. E hanno un giorno di riposo poiché entrambe le partite si svolgeranno venerdì 12 settembre.

Germania vs Finlandia - 16:00 CET, 15:00 BST
Grecia vs Turchia - 20:00 CET, 19:00 BST

Come guardare le semifinali di EuroBasket 2025

Ecco un elenco di dove puoi guardare le semifinali di EuroBasket 2025, così come la finale e la partita per il terzo posto di domenica.


  • Belgio: VOOsport, RTL Club, Canvas

  • Bosnia ed Erzegovina: EON

  • Cipro: ALPHA CIPRO

  • Cechia: CT sport

  • Spagna: Teledeporte

  • Estonia: TV3 TV6

  • Finlandia:Nelonen Ruutu

  • Francia: TMC

  • Georgia: emittente pubblica georgiana

  • Germania: Magentasport Basket, RTL

  • Grecia: ERTFLIX, NOVASPORTS

  • Islanda: RUV - Servizio nazionale di radiodiffusione islandese

  • Italia: DAZN ITALIA, RAISPORT, Sky Italia

  • Lettonia: Go3

  • Lituania: TV3 Lituania

  • Montenegro: RTCG 2

  • Polonia: TVP SPORT, RTP2

  • Slovenia: Šport TV, EON

  • Serbia: Radio Televisione della Serbia (RTS), Arena sport

  • Svezia: SVT1

  • Turchia: S SPORT, TRT SPOR

