Sempre più iPhone vengono prodotti in India

HQ

Secondo un'analisi di Bloomberg, Apple ha aumentato la produzione in India del 53% lo scorso anno, un enorme incremento per un'operazione di queste dimensioni, poiché questo porta il totale prodotto a circa 55 milioni di iPhone. Questo è particolarmente vero per la serie iPhone 17, tutti prodotti in India da subappaltatori Apple come Foxconn e Pegatron. Apple ha anche iniziato a utilizzare appaltatori locali, o meglio uno di loro, dato che il Gruppo Tata è la prima azienda indiana a fornire direttamente ad Apple, che quasi esclusivamente ha utilizzato stabilimenti e appaltatori cinesi.

Ciò è una conseguenza dei dazi statunitensi sui beni importati dalla Cina, costringendo i grandi fornitori di elettronica di consumo a pensare alternative. Il Primo Ministro indiano Narendra Modi è stato la forza trainante dietro a un grande incentivo alla produzione, poiché l'India ha ancora costi di produzione più alti rispetto a Cina o Vietnam; questi incentivi stanno per terminare, proprio questo mese, e lascerebbero un aumento dei costi fino al 15% rispetto alla Cina, sollevando dubbi sulla longevità di questi stabilimenti produttivi.