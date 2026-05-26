Sennheiser annuncia le cuffie Momentum 5 Wireless ANC

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Sennheiser ha annunciato le cuffie Momentum 5 Wireless, che sono promesse che saranno né più né meno che "l'evoluzione più capace e orientata all'utente della rinomata serie di cuffie finora", secondo Tech Power Up. Queste nuove cuffie stanno anche "introducendo miglioramenti significativi per elevare l'ascolto quotidiano per gli appassionati di audio moderni".

Momentum 5 Wireless è dotato di un trasduttore da 42 mm, che sono prodotti a Tullamore, Irlanda. Sono ispirate alle cuffie della serie HD 600 e accordate per un suono completo con bassi dinamici. Ha la certificazione Hi-Res Audio e la tecnologia Snapdragon Sound con supporto codec audio Bluetooth fino a aptX Lossless.

Poiché viviamo in tempi moderni, questo Momentum 5 Wireless utilizza il nuovo EQ a 8 bande dell'app gratuita Smart Control Plus companion, preset su misura e un intelligente motore di personalizzazione sonora. La piattaforma Momentum 5 Wireless offre ai proprietari nuove e ottimizzate capacità tramite aggiornamenti firmware al DSP e ai motori wireless. Le cuffie sono fornite con Bluetooth 5.4 appena scatolato e progettate per il futuro: le cuffie sono pronte per Bluetooth 6.0 tramite una futura versione del firmware.

Le cuffie sono promesse fino a tre volte più efficaci nel ridurre le voci fastidiose grazie al sistema attivo di cancellazione del rumore. Il numero di microfoni dedicati all'ANC e alle mansioni di trasparenza è raddoppiato, con quattro microfoni per lato che hanno portato a miglioramenti generali.

C'è ovviamente la ricarica rapida e fino a 57 ore di autonomia per carica con l'ANC attivato. Una batteria da 700 mAh è sostituibile dall'utente. La custodia di stoccaggio è più piccola del 20%. Nel case sono inclusi anche un cavo di ricarica USB Type-C e un cavo audio analogico da 3,5 mm.

Momentum 5 Wireless sarà disponibile nei colori Nero, Bianco e Denim, con un prezzo al dettaglio suggerito di 399,99 dollari USD. Negli USA le vendite iniziano il 16 giugno.