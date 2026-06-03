Senti il brivido di essere un asso del volo sia dentro che fuori dalla cabina di pilotaggio in Ace Combat 8: Wings of Theve

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Ci sono due modi per affrontare un simulatore di volo nei videogiochi di oggi: o scegli voli commerciali realistici in Microsoft Flight Simulator 2024, oppure opti per la velocità e l'adrenalina di Ace Combat. Se ami il vero brivido e hai sempre sognato di unirti a Top Gun, Ace Combat 8: Wings of Theve fa per te.

Il gioco è stato presentato esattamente un anno fa alle conferenze non E3 del 2025, e da allora ne abbiamo sentito parlare poco, se non sottolineare che presenterà design fotorealistici per gli aerei e il combattimento aereo. Il trailer di oggi ne ha mostrato molto, insieme a scene cinematografiche di campagna intervallate dal gameplay.

Ace Combat 8: Wings of Theve è previsto per il 2 ottobre 2026 e i preordini sono ora aperti. Chi preordina riceverà anche in gioco il caccia F14A 'Tomcat' (sì, quello di Maverick). Guarda il trailer qui sotto.