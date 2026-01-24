Sentiamo che Dreo fa dei ventilatori a nebbia che non ti danno una mini doccia

HQ

Costruire un ventilatore che emette una sottile nebbia oltre all'aria è un compito complicato. Se le gocce sono troppo pesanti, finisci per dare al tuo utente una doccia e un po' di raffreddamento, e se sono troppo leggere, può sembrare che non abbia alcun senso prendere una ventola di nebbia. In Dreo, queste insidie non sono presenti, come ha spiegato Joshua Gunn, vicepresidente vendite al dettaglio e marketing dell'azienda, al CES.

"Tutto ciò che facciamo è autosviluppato, inclusi il modulo Wi-Fi, gli algoritmi, i PCBA, le componenti che sono importanti per produrre l'effetto che stai provando ora," disse Gunn. "Usiamo alcune delle tecnologie a ultrasuoni che in realtà scompongono la nebbia d'acqua nelle gocce sottili che senti. In realtà, quello che cercavamo di fare era assicurarci che avesse comunque quell'effetto di raffreddamento senza dover creare disordine o una pozza intorno alla ventola vera e propria."

Non sono solo i fan delle torri che vediamo Dreo compiere grandi passi avanti nell'innovazione. In un caso piuttosto raro per l'industria tecnologica, l'azienda riesce ancora a rendere alcuni dei suoi dispositivi più piccoli ma più efficaci, come le friggitrici ad aria abilitate all'IA. Potete saperne di più nell'intervista completa qui sotto: