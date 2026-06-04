Sentiamo le benedizioni dello spirito macchina in Warhammer 40,000: Mechanicus II nel GR Live di oggi
Torniamo a un lancio che non abbiamo ancora avuto modo di vedere subito per vedere come si sviluppa il sequel strategico.
Rilasciato come parte della celebrazione del decimo anniversario di Warhammer Skulls, Warhammer 40,000: Mechanicus II ci riporta nel mondo della guerra di macchine arrabbiate, assumendo il ruolo dell'Adeptus Mechanicus. Ricercatori, cyborg, guerrieri a pieno titolo, questi uomini-macchina farebbero qualsiasi cosa in nome della scienza, anche se significa risvegliare un'antica razza di macchine senzienti conosciute come i Necron.
In Warhammer 40,000: Mechanicus II, possiamo giocare sia come i Necron che come l'Adeptus Mechanicus, avendo le nostre campagne mentre combattiamo per rimettere le macchine addormentate nelle loro tombe, o cacciare i più grandi nerd dell'Imperium dal nostro pianeta natale. Come nel primo gioco, puoi aspettarti molti combattimenti tattici in Warhammer 40,000: Mechanicus II, con scintille che volano mentre le macchine si scontrano in battaglie brutali.
Se vuoi unirti a noi per un'ora di Warhammer 40,000: Mechanicus II, trasmetteremo in diretta come sempre sulla Homepage di GR Live, oltre che sulle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Se vuoi avere le nostre impressioni approfondite sul gioco, puoi trovare la nostra recensione qui.