Sentry ruba la scena negli ultimi trailer Thunderbolts*

HQ

Captain America: Brave New World è passato e se n'è andato, Daredevil: Born Again la prima stagione di si è conclusa, non è ancora il momento di incontrare il Fantastic Four, il che significa che tutti gli occhi e l'attenzione si stanno spostando sul gruppo disordinato di "eroi" che compongono il Thunderbolts.

La banda, che comprende Yelena Belova di Florence Pugh,Red Guardian David Harbour, Bucky Barnes di Sebastian Stan, Hannah John-KaGhost men, Olga KurylenTaskmaster ko e WyattU.S. Agent Russell avrà il compito di salvare il mondo daSentry Lewis Pullman, un nuovo personaggio cheMarvel nella tradizione è uno degli individui più potenti di tutti, un essere in grado di brandire il vuoto e di proiettare l'oscurità in tutto il mondo. L'arrivo di Sentry è in parte il motivo per cui i Thunderbolts hanno dovuto essere chiamati in azione, poiché l'asterisco nel nome ufficiale del film (Thunderbolts* ) sembra riferirsi al fatto che il Avengers non è disponibile a seguito degli eventi ancora recenti di Avengers: Endgame.

Thunderbolts* debutterà nei cinema dal 2 maggio, e il trailer finale del film ha ora debuttato e ha anticipato un'avventura che sembra essere una delle migliori di Marvel negli ultimi tempi. Se questo diventerà realtà, dovremo vederlo di persona quando uscirà nei cinema.